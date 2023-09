Benvenuto autunno 2023, le immagini e le frasi da condividere

Frasi e foto per dare il benvenuto alla nuova stagione.

Il 23 settembre, con l’equinozio delle 8.49, sarà ufficialmente il momento di dare il benvenuto all’autunno: ecco alcune frasi e immagini da condividere per dire “Buongiorno e buon autunno 2023” alle persone più care.

L’equinozio del 23 settembre

Quando inizia l’autunno? Non c’è una data precisa, di solito il primo giorno d’autunno è compreso tra il 21 e il 23 settembre. Nel 2023, sarà sabato 23 settembre. Per l’esattezza, l’equinozio cadrà alle ore 8.49 del 23 settembre, non del 21 come molti pensano. In quel momento, il Sole attraverserà l’equatore celeste e, di conseguenza, il giorno e la notte avranno approssimativamente la stessa durata in qualsiasi punto della Terra (questo infatti vuol dire “equinozio”).

Le giornate – nell’emisfero boreale – diventeranno poi progressivamente più brevi fino al solstizio d’inverno. Nell’emisfero australe, ricordiamo, non inizia l’autunno ma la primavera.

“Buongiorno e buon autunno 2023”, frasi e immagini

Ecco alcune frasi da inviare assieme al “buongiorno” mattutino per rendere omaggio alla nuova stagione e dare il benvenuto all’autunno 2023:

L’autunno è una sensazione. (Fabrizio Caramagna) L’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia è un fiore (Albert Camus).

i frutti che cadono senza che alcuno li colga il vento e la foresta che piangono finché lacrime hanno, d’autunno, a foglia a foglia Le foglie fragili al piede un treno che corre la vita scorre. (Da “L’autunno malato” di Guillaume Apollinaire) Benvenuto autunno: torna finalmente il tempo delle bevande calde, dei maglioni caldi e delle serate passate sul divano.

L’autunno è un andante grazioso e malinconico che prepara mirabilmente il solenne adagio dell’inverno (George Sand).

Si aggiungono di seguito, tre proverbi speciali per augurare “buon autunno 2023” con stile e in maniera originale.

“Autunno chiaro e giocondo, anno fecondo”;

“L’autunno è una dimora d’oro e di pioggia”;

Chianta arburi ‘mezzu la vigna, si nun pigli frutta cogli ligna (“Pianta alberi in mezzo alla vigna, se non raccogli frutta almeno cogli legna”, proverbio siciliano perfetto per gli amanti della vendemmia).

