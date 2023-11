Bus precipita in una gola profonda più di dieci metri: 36 morti

Drammatico incidente nel Kashmir indiano. Un bus è precipitato in una gola profonda decine di metri, uccidendo almeno 36 persone

Drammatico incidente nel Kashmir indiano. Un bus è precipitato in una gola profonda decine di metri, uccidendo almeno 36 persone e ferendone altre 19, alcune in modo grave. Lo ha reso noto il viceministro per la Scienza e la Tecnologia Jitendra Singh in un post su X.

Le cause della tragedia in India

L’autobus è uscito da un’autostrada nella regione montuosa del Kashmir indiano settentrionale prima di precipitare, ha dichiarato un funzionario all’emittente televisiva locale Ndtv. Le cause dell’incidente sono ancora sconosciute. Il Primo Ministro Narendra Modi ha espresso le sue condoglianze su X e ha promesso di pregare per una pronta guarigione dei feriti. Le famiglie delle vittime riceveranno un risarcimento di 200.000 rupie (2.200 euro) ciascuna e quelle dei feriti di 50.000 rupie (500 euro) ciascuna.

