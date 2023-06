Cadavere in mare a Catania, corpo portato in obitorio: sarà effettuata l’autopsia

Accertamenti in corso sul cadavere ritrovato in mare a Catania. La magistratura ha autorizzato l'autopsia.

Sono in corso gli accertamenti sul cadavere ritrovato nel pomeriggio di ieri, domenica 25 giugno, nello specchio d’acqua antistante il lido “Bellatrix” di Aci Castello, in provincia di Catania.

Il corpo, appartenente secondo le prime informazioni a un uomo di 50-60 anni, è stato recuperato con un gommone dai sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti a seguito di una segnalazione della Capitaneria di Porto e successivamente trasportato a riva.

Cadavere in mare a Catania, gli accertamenti

Non è ancora chiaro se il corpo possa appartenente a un frequentatore del noto lido catanese o se le correnti possano aver trascinato la salma nei pressi del lido. L’identità della persona deceduta, al momento, non è stata ancora resa nota.

Allo stesso tempo, si sta cercando di comprendere quali siano state le cause che hanno portato alla morte dell’uomo, se per annegamento o per altra condizione.

La magistratura, a tal proposito, ha dato il via libera al trasferimento del corpo dell’uomo in obitorio a Catania e ha autorizzato l’autopsia. Maggiori dettagli, quindi, potrebbero emergere nel corso delle prossime ore.