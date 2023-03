Il Catania vince contro il Cittanova, è festa al Massimino, tutte le Foto del Match

Tifosi impazziti di gioia festeggiano i loro beniamini con il loro presidente Pelligra sognando di raggiungere al più presto grandi traguardi

Con una rete del capitano Lodi al novantaseiesimo sul rigore il Catania piega una coriacea Cittanovese che fino all’ultimo ha tentato di portare via un punto da Catania.

All’ultimo minuto del recupero con il suo capitano Lodi il Catania porta l’intera posta e c’entra l’undicesima vittoria di fila e già domenica prossima contro il Canicattì sarà promozione matematica.

A fine gara il presidente Ross Pelligra presente all’incontro è sceso in campo e portato in trionfo dai suoi calciatori ha partecipato alla festa e al giro di campo a salutare i tifosi per aver centrato al primo anno la promozione in serie C.

Così inizia l’era Pelligra con una squadra che sta mettendo record su record. Tifosi impazziti di gioia festeggiano i loro beniamini con il loro presidente Pelligra sognando di raggiungere al più presto grandi traguardi.