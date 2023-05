Calcio, Catania-Sorrento, le foto del match al Massimino

Esordio amaro nella poule scudetto del Catania davanti al pubblico di casa

Il Catania esordisce nella poule scudetto davanti al proprio pubblico con una sconfitta per due a zero contro il Sorrento.

Partita con poche emozioni davanti a non più di seimila spettatori, la prova dei rossazzurri è stata incolore. Primo tempo da dimenticare con una leggera supremazia della squadra ospite gli uomini di mister Ferraro hanno faticato non poco per rendersi pericolosi sotto rete . Nella seconda frazione di gara gli etnei non creano quasi mai azioni pericolosi.

La svolta della partita avviene al settantatreesimo con il vantaggio del Sorrento con la rete di Scala rete contestatissima per un fallo di mano dell’attaccante Petito grandi proteste dei rossazzurri che portano all’espulsione di Lorenzini.

Finale di gara confusionario ma con poche occasioni da rete nei pressi del portiere del Sorbo, così in contropiede gli ospiti raddoppiano con la Monica nei minuti di recupero . Al triplice fischio finale grandi festeggiamenti in casa del Sorrento e delusione nei volti dei Rossazzurri per un esordio in poule scudetto amaro.

Foto di Davide Anastasi