Acr Messina, tre colpi per la salvezza: c’è anche l’ex Serie A Kragl

Prosegue senza sosta la campagna di rafforzamento dell’Acr Messina in vista del delicato girone di ritorno e di una salvezza da centrare a tutti i costi nel girone C di Lega Pro. Dopo l’annuncio ufficiale da parte della società riguardo il nuovo direttore sportivo giallorosso, Pasquale Logiudice, già all’opera sottotraccia da alcune settimane, il Messina cala un tris d’assi di tutto rispetto.

Calciomercato Acr Messina, Kragl, Ferrara e Perez sono giallorossi

Dopo l’estremo difensore Ermanno Fumagalli, già titolare e protagonista del match vinto domenica scorsa contro la Virtus Francavilla, approdano in giallorosso anche l’ex Serie A Oliver Kragl, il difensore proveniente dal Catania Michele Ferrara e l’attaccante in uscita proprio dalla formazione pugliese Leonardo Perez.

Tre over di indiscusso valore per il neo tecnico peloritano Ezio Raciti, tornato a sedere sulla panchina dell’Acr a distanza di pochi mesi dalla miracolosa salvezza della passata stagione. Sin dalla prima uscita il tecnico di origini etnee ha saputo ridare verve a una squadra che sembrava tramortita dopo le 6 sconfitte consecutive e una gestione societaria da brividi firmata dai dimissionari Auteri e Pitino.

L’ex allenatore del Siracusa potrà schierare già dallo spareggio di domenica prossima sul campo della Viterbese – altra formazione molto attiva sul mercato di Lega Pro – i tre innesti giunti in riva allo Stretto da poche ore. Prende forma dunque il nuovo Acr che potrà contare su un crack per la categoria come il tedesco Kragl, svincolatosi da pochi giorno dal Ried, squadra della Serie A austriaca.

La carriera di Kragl

Resosi protagonista sui campi di Germania, Austria e Italia per le sue punizioni da urlo, Kragl darà sostanza al centrocampo giallorosso fin qui privo di un vero leader e di un calciatore in grado di cambiare marcia anche alla fase offensiva della squadra. Attacco, fin qui il peggiore di tutto il girone alle spalle della sola Gelbison, ferma a quota 15 reti, che potrà contare anche sull’esperto Perez.

Nella sua lunga carriera in Italia, è stato un autentico trascinatore e leader offensivo con le maglie di Ascoli e Pisa. Dopo le esperienze con Cosenza, Piacenza ed Arezzo, diventa un punto di riferimento per la Virtus Francavilla nel girone C di Serie C. In Puglia l’attaccante colleziona oltre settanta presenze. In questa prima parte di stagione, è sceso in campo dieci volte tra campionato e coppa trovando la rete nel match contro l’Audace Cerignola.

Calciomercato Acr Messina, difesa rinforzata

Solidità venuta meno infine in un reparto difensivo imbottito di under e che adesso vedrà protagonisti Fumagalli e l’ex Catania Ferrara, reduce da una esperienza tutt’altro che esaltante alle pendici dell’Etna e che giunge a Messina per sostituire il partente Camilleri, da giorni ormai aggregato all’Imolese, fanalino di coda nel girone B di Lega Pro.

Credit foto: Acr Messina