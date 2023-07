Catania, Laneri al lavoro: cosa manca e cosa arriverà dal mercato

Diciassette i giocatori già ufficializzati dal club etneo tra conferme e nuovi arrivi, ma i rossazzurri faranno ancora tanto sul mercato

Mentre il Catania è al lavoro al “Lagona” di Zafferana Etnea per prepararsi in vista del prossimo campionato di Serie C, la dirigenza rossazzurra è all’opera per consegnare a mister Tabbiani, nel più breve tempo possibile, l’organico al completo. Sono diciassette, ad oggi, i calciatori ufficializzati dal club rossazzurro tra conferme e nuovi arrivi ma, anche tenuto conto della mancanza di certezze in relazione alla posizione di alcuni elementi (Giovinco, De Luca, Somma), di movimenti di mercato ce ne saranno ancora tanti altri prima di giungere alla lista definitiva dei ventiquattro. Ma cosa manca ancora al Catania?

Centrocampo quasi al completo

Il reparto più assortito è il centrocampo. Accanto ai confermati Rizzo e Palermo, ha già preso forma quello che potrebbe essere la mediana titolare: Ladinetti in regia, Zammarini e Rocca a operare nel ruolo di mezzali. Manca almeno un altro tassello, ma il centrocampo è il settore più vicino alla sua completa definizione. C’è spazio per almeno un’altra pedina, così da giungere a sei centrocampisti in organico: difficile rivedere Mattia Vitale in maglia rossazzurra (sembrerebbe aver convinto il tecnico dei blucerchiati Andrea Pirlo), da capire se quest’ulteriore tassello possa essere un giovane oppure un potenziale titolare.

Cosa manca, dal portiere ai centrali

Se il centrocampo è quasi definito, non così per altri reparti. Confermato Bethers, il Catania cerca un portiere di maggiore esperienza e affidamento del giovane lettone. Diversi i nomi sondati, da Furlan a Dini fino a Branduani, ma la porta rossazzurra è ancora senza il suo guardiano primario. In difesa, confermati Rapisarda, Lorenzini e Castellini (con Somma in bilico), preso Mazzotta, l’obiettivo è prendere due difensori centrali, dei quali almeno uno sarà certamente titolare. Ci sarà spazio anche per un terzino che possa offrire ricambio ai titolari.

Il centravanti è il grande obiettivo

L’obiettivo numero uno, per il direttore sportivo Antonello Laneri, è reperire un centravanti che alzi in maniera importante il livello della squadra. L’obiettivo è un attaccante non da Serie C, ma di categoria superiore: su questo Laneri è stato chiaro. Contattati Gabriele Gori e Samuel Di Carmine, il sogno, neppure troppo celato, è Ernesto Torregrossa: affare però definito “impossibile” dallo stesso Laneri. Porte davvero sbarrate o qualcosa potrebbe schiudersi più avanti? Lo sapremo presto. Il Catania intanto è alla ricerca anche di un esterno offensivo di sinistra che possa partire titolare davanti a Milos Bosic. Insomma, dal mercato sono attesi almeno 4-5 giocatori che ridisegnerebbero la formazione titolare dei rossazzurri. Laneri è al lavoro, i tifosi aspettano i prossimi colpi.