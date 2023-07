Catania, saluta Lodi e arriva Ladinetti: ecco chi è il play che prenderà il posto del capitano

Fortemente voluto da mister Tabbiani, Riccardo Ladinetti sarà il nuovo regista del Catania: prenderà il posto del capitano Ciccio Lodi

Per un Lodi che va, un Ladinetti che si prepara ad arrivare. Il mercato del Catania è in continua evoluzione e, dopo l’ufficialità del colpo Cosimo Chiricò, farà registrare nei prossimi giorni nuovi innesti. Uno di questi sarà Riccardo Ladinetti, centrocampista classe 2000 che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Pontedera. Ladinetti dovrebbe prendere, nello scacchiere tattico rossazzurro, il posto che è stato l’anno scorso di Ciccio Lodi.

Ladinetti, un nuovo play per il Catania

Centrocampista d’ordine, abituato a giocare davanti alla difesa, Ladinetti è un elemento assai gradito a Tabbiani: i due si sono già sentiti telefonicamente negli ultimi giorni, dopo essersi sfidati lo scorso anno da avversari (Ladinetti con il Pontedera, Tabbiani sulla panchina del Fiorenzuola). Cresciuto nel vivaio del Cagliari, squadra della sua città (con la quale ha debuttato anche in Serie A con tre presenze complessive, delle quali una da titolare), dopo due anni in prestito all’Olbia, Ladinetti si è liberato dai rossoblù sardi nella scorsa stagione, firmando poi per il Pontedera. Un campionato importante quello disputato in Toscana dal regista classe 2000, che ha attirato l’interesse anche di club di Serie B (come il Cittadella). Il Catania sembra però alla fine averla spuntata sulla concorrenza, convincendo il giocatore con una proposta contrattuale di tre anni e con il progetto esposto dal ds Antonello Laneri. Rimangono da limare gli ultimi dettagli, poi Ladinetti sarà rossazzurro.

Intanto Lodi lascia

Non confermato dal Catania per la nuova stagione, Ciccio Lodi ha atteso qualche giorno prima del saluto ufficiale ai colori rossazzurri. “Catania è stato tutto, grazie ai tifosi per l’affetto smisurato”, le parole dell’ormai ex numero 10 etneo, che con la maglia della squadra dell’Elefante ha totalizzato 239 presenze, impreziosite da 54 gol: una vera e propria istituzione. Toccherà a Ladinetti raccoglierne la pesante eredità, aspetto che, da quanto raccolto, sembra aver stimolato ulteriormente il centrocampista sardo a far bene in rossazzurro. Il Catania di Tabbiani, insomma, continua a prendere forma, proprio nella settimana che condurrà all’inizio del ritiro pre-campionato di Zafferana Etnea.