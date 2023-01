Calesse a folle velocità lungo via Concordia, scatta la denuncia per un minorenne

Un inseguimento "anomalo" nel cuore di Catania, un minorenne alla guida di un calesse.

Calesse a folle velocità lungo via Concordia a Catania, inseguimento con denuncia finale: è accaduto nel pomeriggio dello scorso 13 gennaio.

Ecco il resoconto dell’accaduto da parte degli agenti intervenuti, appartenenti al commissariato San Cristoforo.

Inseguimento lungo via Concordia, la denuncia di un minore

Nella pomeriggio dello scorso 13 gennaio, il personale del Commissariato San Cristoforo – durante il servizio di controllo del territorio – ha avvistato in via della Concordia e, successivamente, bloccato in piazza Caduti del Mare un giovane che conduceva un calesse a folle velocità tra le auto marcianti.

Nonostante gli agenti abbiano intimato più volte l’Alt al giovane, il ragazzo ha proseguito la fuga, in mezzo al traffico cittadino del quartiere, creando pericolo per la circolazione stradale e per i pedoni. Dopo diverse peripezie, gli operatori sono riusciti a fermare il giovane, risultato minorenne, e lo hanno denunciato per resistenza.

Poco dopo, con l’intervento dei veterinari dell’A.S.P., è stato accertato che il cavallo, sprovvisto di microchip e di proprietà di un cittadino straniero, era custodito in una stalla di fortuna nel Cortile Doberdò senza alcuna autorizzazione e in pessime condizioni igieniche. Pertanto, si è provveduto al suo sequestro e alle previste sanzioni al proprietario.