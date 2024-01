Ruba pasta adesiva per dentiere, ladro arrestato dopo la fuga

Tenta un acquisto "vantaggioso" ma i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Caltagirone lo hanno arrestano per furto aggravato.

Nel periodo delle festività ha tentato un acquisto “a prezzo vantaggioso” ma i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Caltagirone lo hanno arrestano per furto aggravato. Si tratta di un 23enne già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio. In particolare intorno a mezzogiorno un addetto al punto vendita di una famosa catena di negozi specializzati nell’igiene della casa e della persona ha informato l’operatore del 112 che i propri colleghi avevano appena fermato un giovane, resosi verosimilmente responsabile di un furto all’interno dell’esercizio commerciale. Informata dalla Centrale Operativa, la “gazzella” dell’Arma è quindi immediatamente arrivata in quell’attività di Viale Europa trovando effettivamente il 23enne che, poco prima, era stato bloccato dai commessi del negozio.

Dall’arresto al carcere

I militari, avviati i preliminari accertamenti per riscontrare i fatti, hanno per prima cosa visionato le immagini dell’impianto di videosorveglianza del negozio, grazie alle quali hanno osservato l’attivazione dell’allarme della barriera antitaccheggio installata all’uscita e, subito dopo, il giovane fuggire a gambe levate, inseguito da un dipendente. Nel frangente il soggetto, preso e ricondotto all’interno del negozio dal venditore che lo aveva bloccato, non domo, ha nuovamente tentato la fuga stavolta, bloccata stavolta sul nascere dai Carabinieri, giunti intanto sul posto.

I militari, posta in sicurezza la persona, hanno poi perquisito l’uomo, trovando all’interno dello zaino 46 confezioni di pasta adesiva per dentiera per un valore complessivo di circa 300,00 euro. È stato così portato nella casa circondariale di Caltagirone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quest’ultima ha convalidato l’arresto confermando la sua permanenza cautelare in carcere.