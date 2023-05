Caltanissetta, affidamento di beni confiscati alla criminalità

Pubblicato dal Comune l’avviso per l’assegnazione di un fabbricato con annesso terreno situato in contrada Santa Rita. La domanda entro il prossimo 22 giugno

CALTANISSETTA – Promuove l’utilizzo ai fini sociali dei beni confiscati alla criminalità organizzata facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune e non utilizzati per finalità istituzionali. Con questo intento l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Gambino, ha pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso relativo all’assegnazione di un fabbricato e annesso terreno in contrada Santa Rita.

L’appezzamento di terreno è contrassegnato in Catasto al Foglio di mappa Numero 257 Particelle 77 e 135. La superficie complessiva degli immobili è di 3 ettari e 80 are. Le associazioni e gli Enti interessate a partecipare con la presentazione di proposte progettuali dovranno formulare una propria idea/progetto su come intenderebbero procedere al recupero e alla valorizzazione dell’immobile confiscato alla mafia. I soggetti proponenti dovranno preventivamente prendere visione dei luoghi e presentare apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante di aver preso visione.

Il plico contenente la domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 12 del giorno 22 giugno tramite Pec all’indirizzo internet protocollo@pectcomune.caltanissetta.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Comune di Caltanissetta, Direzione II, Ufficio Patrimonio, corso Umberto numero 134, 93100 Caltanissetta o a mano all’ufficio Patrimonio di Corso Umberto numero134. Il plico, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà riportare oltre l’intestazione e indirizzo del mittente, al centro la dicitura “Concessione a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 48 del Dlgs. n. 159 del 6 settembre 2011, cosiddetto Codice Antimafia, dell’appezzamento di terreno sito in contrada Santa Rita distinto in Catasto al Foglio di mappa Numero 257 Particelle 77 e 135, confiscato ai sensi della L. 575/65 e successive modificazioni”.

Tra gli obblighi del concessionario: stipulare in favore del Comune un’apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e per tutti i rischi che possono gravare sull’immobile; l’onere delle spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e consolidamento dell’immobile, comprese le spese per la messa a norma dei locali; l’onere delle spese per le utenze necessarie alla gestone dei locali; l’obbligo di trasmettere annualmente all’Ente copia dei bilanci relativi all’ultimo esercizio chiuso completo degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull’attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti.

Le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione per l’Affidamento dei beni confiscati alla criminalità. La durata della concessione è fissata in dieci anni e decade automaticamente allo scadere del termine finale senza possibilità di proroga tacitata. Alla scadenza della convenzione al concessionario non compete alcuna indennità o rimborso di qualsiasi genere e natura. A richiesta del concessionario, previa valutazione della permanenza e dell’attualità di tutti criteri di assegnazione iniziali, la convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo pari a quello scaduto. La durata della convenzione e dei relativi rinnovi non potrà comunque superare, complessivamente, i vent’anni. La richiesta di rinnovo deve pervenire al Comune almeno dodici mesi prima della scadenza.