Caltanissetta, allarme sicurezza stradale in via Due Fontane

Sono in arrivo ulteriori provvedimenti: da un maggiore dispiegamento di uomini e mezzi delle Polizie stradale e municipale all’installazione sul tracciato di autovelox fissi e mobili

CALTANISSETTA – Verificare le condizioni di sicurezza della via Due Fontane. Con questo intento si è riunito in Prefettura nei giorni scorsi il tavolo tecnico per la viabilità, cui hanno preso parte il prefetto Chiara Armenia, i sindaci di Caltanissetta, Roberto Gambino, e di San Cataldo, Gioacchino Comparto, l’ingegnere Mario Denaro del Libero Consorzio comunale e il comandante della Polizia stradale, il commissario Palilla Onofrio.

La strada, nel corso degli anni, si è tinta di rosso per gli incidenti mortali avvenuti sul suo tracciato, non da ultimo quello avvenuto lo scorso 16 aprile costato la vita a un giovane automobilista di 27 anni. Un episodio drammatico che ha registrato anche il ferimento di altre due persone.

Un tragico incidente che ha riaperto in città le polemiche sul tratto stradale, dove l’alta velocità sembra essere un problema, e fatto nascere nuove richieste di interventi urgenti come quello presentato in una mozione dal consigliere comunale della Lega Oscar Aiello. Nel corso della riunione, tenuto conto del consistente transito di autoveicoli e motoveicoli che interessa quotidianamente l’importante arteria di collegamento tra i comuni di Caltanissetta e San Cataldo, dopo aver approfondito le caratteristiche strutturali della strada e aver preso in esame gli interventi ipotizzabili al fine di risolvere le criticità e limitare le situazioni di rischio generate anche da comportamenti imprudenti, sono state individuate, tra le azioni volte a mitigare le condizioni obiettive di pericolo, l’intensificazione dei servizi di controllo della circolazione a cura della Polizia stradale e delle Polizie municipali dei due comuni, l’installazione di autovelox fissi e mobili a cura del Comune di Caltanissetta e il potenziamento dell’illuminazione pubblica nel tratto di competenza del Libero Consorzio Comunale.

A conclusione dell’incontro, il prefetto Armenia ha assicurato la celere emanazione dei provvedimenti autorizzativi, propedeutici alla legittima installazione delle postazioni di autovelox decise nella riunione e ha comunicato che l’argomento verrà anche trattato in apposita riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.