Caltanissetta, bilancio partecipativo: individuate aree tematiche

Con 58 preferenze è al primo posto “Cultura, integrazione e inclusione”, seguita da “Sport” con 12 voti e “Turismo” con nove. Il cittadino può presentare un solo progetto: l’importo disponibile è di 30mila euro

CALTANISSETTA – Si è concluso il primo step dell’iter che porterà all’approvazione dei progetti che saranno finanziati con il bilancio partecipativo 2024.

Scarsa l’affluenza dei nisseni, che in seguito all’avviso pubblicato nelle scorse settimane dal Comune, hanno deciso di partecipare alla vita democratica della loro città e votare le aree tematiche che saranno interessate dai progetti. Su circa 60 mila abitanti, di cui vanno esclusi i minori di 16 anni, solo in 102 hanno deciso di dare il proprio contributo.

Bilancio partecipativo, selezionate le aree tematiche

In base all’esito della votazione troviamo al primo posto l’area tematica “Cultura, integrazione e Inclusione” con 58 preferenze, al secondo “Sport” con 12 voti e al terzo posto “Turismo” con nove voti. Questi i risultati delle altre aree tematiche: “Ambiente e sostenibilità” sette voti, “Tutela e benessere degli animali” sei voti e “Cura e bellezza del centro storico” cinque voti.

Sulle prime tre aree individuate ogni cittadino, in forma singola o associata, potrà presentare un solo progetto coerente con l’area tematica scelta e contenente i seguenti elementi: titolo, finalità ed obiettivi, destinatari, scansione delle attività, crono-programma delle attività di durata non superiore a 12 mesi, metodologia e limiti di spesa.

L’importo previsto per il bilancio partecipativo è di 30mila euro

Trenta mila euro l’importo del bilancio di previsione 2024 quest’anno destinato ai progetti ai sensi della legge regionale n. 5 del 24/01/2014, art. 6 c. 1. Un importante strumento, come più volte sottolineato dalla Giunta Gambino, per coinvolgere la cittadinanza nelle scelte di azioni di interesse comune. Sarà possibile presentare i progetti entro le ore 12 del 20 aprile tramite invio per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Caltanissetta – Corso Umberto I, n. 132 – 93100 Caltanissetta – Direzione IV – Ufficio Ragioneria -, con indicazione “Bilancio Partecipativo 2024 – Progetto area tematica (indicare l’area tematica del progetto)”; oppure tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.caltanissetta.it o consegnando la proposta a mano all’ufficio protocollo del Comune.

I progetti dovranno prevedere un costo massimo omnicomprensivo di seimila euro. A valutare le proposte progettuali sarà un’apposita commissione composta dal Segretario Generale (o da un suo delegato), dal Dirigente dei settori delle aree tematiche votate dai cittadini e dal Dirigente della Direzione Lavori Pubblici.

I criteri che saranno presi in considerazione dalla commissione saranno: chiarezza del progetto e degli obiettivi, coerenza con l’area tematica, fattibilità tecnica e giuridica degli interventi, compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune, stima dei costi, stima dei tempi di realizzazione e compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

Nel caso in cui – come si legge nell’avviso pubblicato dall’Ente – le proposte progettuali presentate non riuscissero a coprire l’intera somma destinata l’Amministrazione si riserva di definire, in un secondo momento, la destinazione di eventuali importi residui. I progetti valutati dalla commissione saranno successivamente sottoposti all’attenzione dei cittadini che dovranno votare quello che ritengono più interessante e utile per la città.