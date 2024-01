Caltanissetta, prevenzione delle truffe ai danni della popolazione

I Carabinieri nisseni stanno portando avanti sul territorio della provincia una serie di incontri con le comunità locali con l’obiettivo di formare e tutelare in particolare i cittadini più anziani

CALTANISSETTA – Nell’ambito delle attività istituzionali portate avanti sul territorio dall’Arma dei Carabinieri, i militari della Compagnia nissena hanno svolto svariati incontri al fine di intensificare la diffusione di una maggiore consapevolezza per la prevenzione contro le truffe e i reati predatori in genere, soprattutto con riferimento alle fasce più anziane della popolazione.

Come fatto sapere dai militari tramite una nota ufficiale, “gli incontri, tenutisi presso i luoghi di maggiore aggregazione delle comunità locali, sono stati tenuti dai rispettivi Comandanti di Stazione che hanno esposto le principali insidie, i metodi e le circonvenzioni più frequenti utilizzate dai truffatori cui ci si potrebbe imbattere, fornendo al contempo importanti consigli su come prevenire il verificarsi di tali reati, avvalendosi del costante ausilio del Comando Arma loro più vicino e raccomandando al contempo di richiedere un tempestivo ausilio dei militari delle locali Stazioni Carabinieri, dislocate anche nei centri e nelle comunità più piccole e isolate, contattando il Numero unico di emergenza 112, cui ci si può rivolgere per qualsivoglia chiarimento, informazione o domanda”.

Gli incontri – che hanno già avuto luogo nei comuni di San Cataldo, all’interno dei locali della chiesa Madre, Resuttano nella chiesa Santissima Immacolata, Santa Catarina Villarmosa e Sommatino nella chiesa Sant’Antonio – continueranno anche nei centri limitrofi con frequenza ciclica.

Tutto ciò, come hanno precisato i Carabinieri, “al fine di fornire costantemente un valido strumento conoscitivo e, quindi, preventivo sempre più aggiornato e diffuso a tutta la comunità locale, contribuendo al rafforzamento costante del rapporto tra il cittadino e le Forze dell’Ordine”.