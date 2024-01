Caltanissetta, servizio passaporti, numeri in sensibile aumento

La Questura nissena ha diffuso i dati relativi allo scorso anno: nel corso del 2023 gli uffici competenti hanno infatti emesso 6.547 titoli di viaggio contro i 4.513 consegnati nel 2022

CALTANISSETTA – Nell’ambito dei servizi garantiti nei confronti dei cittadini resi dalla Polizia amministrativa, l’Ufficio Passaporti della Questura nissena e dei Commissariati di Gela e Niscemi ha fatto un punto sull’attività portata avanti nel corso dello scorso anno. In particolare, gli uffici hanno reso noto che nel corso del 2023 sono stati stampati 6.547 titoli di viaggio, di fatto un terzo in più rispetto ai documenti consegnati l’anno precedente (4.513).

Nel portale Agenda Passaporti (www.passaportionline.poliziadistato.it) per far fronte alle richieste dell’utenza si può procedere con le prenotazioni per i prossimi sei mesi. Il front-office è assicurato agli sportelli da agenti della Polizia di Stato, collaborato da personale dell’Amministrazione civile dell’Interno, e il tempo medio di rilascio del passaporto è al massimo di quindici giorni, in linea con le direttive dipartimentali e ministeriali.

“Attualmente – hanno fatto sapere dagli uffici della Questura nissena – sono in giacenza 364 passaporti pronti per essere consegnati ai titolari che non sono venuti a ritirarli e che potranno farlo negli orari di apertura al pubblico”.

Inoltre, l’Ufficio incardinato nella Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura, diretta da Michele Emma, è in grado di valutare, caso per caso, ulteriori urgenze per giustificati motivi di lavoro, salute, studio e turismo e soddisfare l’utenza provvedendo a rilasciare il passaporto in tempo utile.

Infine, per rendere un servizio ancora migliore alla cittadinanza della provincia, sono stati eliminati i vincoli di competenza territoriale. Pertanto, ciascun cittadino residente nella provincia nissena può decidere, in base alla disponibilità in agenda, se presentare la pratica in Questura o presso gli sportelli di uno dei Commissariati distaccati.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio relazioni con il pubblico della Questura al numero di telefono 0934/79597 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30). Per quanto riguarda il capoluogo, gli orari di consegna sono anche il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18. Per Gela è possibile telefonare allo 0933/816207: gli uffici sono operativi dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30. Per quanto riguarda infine Niscemi (telefono 0933/888115) gli orari sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il lunedì e il mercoledì anche dalle 15 alle 17.