Spaccio di droga anche durante il lockdown: 15 arresti nel Nisseno

Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti

Un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti con base a Mussomeli è stata smantellata dai carabinieri di Caltanissetta. Le indagini, coordinate dalla Dda nissena, hanno ricostruito tutte le fasi dell’attività illecita, dall’approvvigionamento dello stupefacente allo smercio al dettaglio.

Fiorente attività di spaccio

Gli indagati, attraverso il continuo approvvigionamento garantito da canali di rifornimento individuati nelle province di Catania e Agrigento, avrebbero gestito una rilevante attività di spaccio di sostanze stupefacenti, vendendo cocaina ma anche marijuana e hashish a clienti e spacciatori a Mussomeli e nelle località limitrofe. Una fiorente attività di spaccio che sarebbe andata avanti ininterrottamente nel periodo a cavallo tra fine 2019 e inizio 2020, nonostante le limitazioni alla libertà di movimento dovute all’emergenza sanitaria per la pandemia.

Le misure cautelari

Sono 15 le misure cautelari, emesse dal gip di Caltanissetta su richiesta della Dda. Per quattordici è stata disposta la custodia cautelare in carcere, un indagato, invece, è finito ai domiciliari. Sono accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli investigatori dell’Arma hanno ricostruito tutte le fasi dell’attività di spaccio, soprattutto cocaina e marijuana, dall’approvvigionamento della droga alla vendita al dettaglio. “Le indagini hanno evidenziato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in merito all’esistenza di un gruppo delinquenziale, professionalmente e abitualmente dedito alla perpetrazione di reati in materia di sostanze stupefacenti”, spiegano i carabinieri.