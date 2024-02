Cambiamento climatico: il Wwf nelle scuole di Sciacca

Il presidente dell’associazione per l’Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta, ha incontrato gli studenti del Liceo Fazello di Sciacca per un confronto su alcuni dei mali che affliggono il nostro Pianeta

SCIACCA (AG) – Cambiamenti climatici tra le cause, stato attuale e possibili soluzioni da adottare per il futuro del pianeta. Sono questi alcuni dei principali temi trattati dal presidente del Wwf Sicilia Area Mediterranea, Giuseppe Mazzotta nel corso di un recente incontro con gli studenti delle terze classi del Liceo Classico Fazello.

Fenomeni climatici sempre più estremi

Oggi ci troviamo di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi, frequenti e devastanti. Molte specie stanno tentando di reagire al cambiamento: alcuni uccelli migratori stanno cambiando periodi di arrivo e di partenza anno dopo anno, le fioriture stanno anticipando, le specie montane si spingono, finché possono, in alta quota. Ormai nessuno ha più dubbi sul fatto che siano in atto importanti mutazioni nel clima del Pianeta e sulle responsabilità dell’uomo. Lo sa bene il Wwf, che come organizzazione ha proposto al Governo nazionale l’attuazione di strategie e percorsi con obiettivi e tappe precise per arrivare all’azzeramento delle emissioni prima della metà del secolo, costruendo una transizione all’economia del futuro.

Stiamo facendo la fine ‘di li babbaluci’

“Con i ragazzi – ha affermato Mazzotta – è emerso che la responsabilità non può che essere congiunta e planetaria, con tutti i Governi del mondo che devono aderire alla richiesta di diminuzione, se non azzeramento, delle emissioni di gas serra provenienti dal consumo di idrocarburi per la produzione di energia. Stiamo facendo la fine ‘di li babbaluci’, che dal fresco al bollito, in pentola a fuoco lento, non si rendono conto di star per essere cucinate. L’acqua ‘brodo’ estiva del nostro mare è chiara nel suo messaggio piacevole per l’immediato, ma campanello d’allarme per il futuro”.

Alla fine della lezione è stata proiettata una serie di immagini che hanno visto Sciacca coinvolta in azioni rivolte alla sensibilizzazione sui cambiamenti climatici. L’incontro si è concluso in modo ludico, con un gioco ripreso dalla piattaforma One Planet School che il Wwf dedica al mondo scolastico.