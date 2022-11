Camera, le deputate mamme potranno allattare figli in Parlamento

Le deputate mamme potranno entrare in Parlamento e allattare i figli in aula: lo ha deciso la Giunta per il Regolamento di Montecitorio.

La Giunta per il Regolamento di Montecitorio ha stabilito che le deputate mamme potranno entrare durante le sedute in Parlamento, partecipando regolarmente ai lavori, con i loro figli ed allattarli nell’Emiciclo fino al compimento di un anno.

L’allattamento potrà avvenire “in apposite postazioni” posizionate nell’ultima fila superiore dell’emiciclo, in una tribuna appositamente riservata individuata dal Collegio dei Questori.

Deroga al Regolamento interno di Montecitorio

La disposizione emanata oggi costituisce una deroga dell’articolo del Regolamento interno di Montecitorio in base al quale “nessuna persona estranea alla Camera può sotto alcun pretesto introdursi nell’Aula dove siedono i suoi membri”.

La deroga consentirà a tutte le deputate che ne facciano apposita richiesta di entrare in Parlamento durante le sedute con il proprio figlio, entro il primo anno di età del bambino, e poter eseguire l’allattamento senza dover interrompere la propria partecipazione alla seduta.