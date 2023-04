Cancelleri in Forza Italia, i deputati grillini all’Ars: “Da M5S ha ricevuto tutto, non sputi su piatto”

I deputati grillini all'Ars critici nei confronti di Cancelleri: "Grazie a M5S è uscito dall'anonimato, no comment su collocazione".

“A Giancarlo Cancelleri, che finalmente ha trovato un approdo politico, auguriamo buona vita. Giancarlo ha dato molto al Movimento, ma dal M5S ha ricevuto tutto”. Lo affermano i deputati del Movimento 5 Stelle all’Ars, commentando il passaggio dell’ex grillino tra le fila di Forza Italia.

“Il M5S gli ha permesso di non essere più anonimo”

“Se ha ricoperto incarichi prestigiosi, di certo è solo grazie al Movimento 5 Stelle”, sottolineano i deputati pentastellati. “Sarebbe pertanto corretto – proseguono – che non sputasse sul piatto dove ha mangiato e sul Movimento che gli ha consentito di uscire dall’anonimato e di fare politica”.

“Sulla sua collocazione finale evitiamo di fare commenti, se il partito che gli ha dato ospitalità, e in cui evidentemente si rispecchia, è il partito di Berlusconi, Dell’Utri e Schifani, la cosa si commenta da sola. E in maniera eloquente”, conclude la nota dei deputati siciliani del Movimento 5 Stelle.

Cancelleri: “Non rinnego militanza in M5S”

Partecipando alla convention di Forza Italia in programma stamattina al Teatro Politeama di Palermo, Cancelleri ha dichiarato di non volere comunque rinnegare i suoi trascorsi con il Movimento 5 Stelle.

“Credo di avere lavorato in questi 10 anni per la Sicilia e i siciliani anche quando ero a Roma. Perché dovrei lavorare quel lavoro e quei sacrifici? Non rinnego neanche la mia militanza nel M5S e l’avere creato un movimento che ha fatto parte della storia democratica di questo Paese ma che oggi non mi appartiene più“, è stato il suo commento.