C’è Cancelleri e manca Micciché, così cambia Forza Italia: il meeting degli azzurri

L'evento al Teatro Politeama. L'ex leader siciliano del Movimento cinque stelle è seduto alle spalle del governatore Schifani.

C’è Cancelleri, manca Micciché. Il segno del cambiamento in Forza Italia è tutto qua. L’ex leader del Movimento cinque stelle in Sicilia è seduto alle spalle del presidente della Regione Renato Schifani. In seconda fila. L’ex viceministro annuisce, applaude, apprezza gli interventi che si susseguono dal palco, anche quando l’assessore Edy Tamajo fa riferimento “alla nostra storia antica”.

Berlusconi punto di equilibrio

Prima è il turno del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che ha sottolineato la leale collaborazione di Forza Italia alla giunta comunale. Il capogruppo all’Ars, Stefano Pellegrino, ha brindato alla rinascita delle Province: “Abbiamo riportaro la democrazia”, ha rivendicato. L’assessore regionale al Bilancio ha puntato l’accento sull’identità del centrodestra: “Il presidente Berlusconi – ha detto – ha sempre dato un indirizzo chiaro. Berlusconi è stato il punto di equilibrio di una coalizione. Oggi in Sicilia è il presidente Renato Schifani”. Un fragoroso applauso accoglie il collega di giunta Edy Tamajo, responsabile delle Attività produttive che si è scusato con i tanti che sono accorsi in piazza Politeama e hanno dovuto assistere al meeting dall’esterno, da un maxi schermo: “Ecco la prova evidente che siamo attrattivi”.

Tempo di bilanci

Inizia con un applauso al presidente Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, la convention ‘Forza Italia verso il futuro’ organizzato dal gruppo parlamentare azzurro all’Ars al teatro Politeama di Palermo. Sullo schermo è stato proiettato un video con immagini di repertorio e la voce del presidente che ripercorre la storia del partito e il suo valore.

È il giorno in cui Forza Italia e il governo regionale fanno il punto sui primi sei mesi di legislatura. Ma ovviamente fanno discutere le presenze e le assenze. C’è il sindaco Lagalla, in prima fila, tra il govenatore e Marcello Caruso. È quest’ultimo il nuovo coordinatore di Forza Italia, che chiude il lungo periodo di guida dell’ex presidente dell’Ars Gianfranco Micciché. In prima fila, tra gli altri, c’è anche Luisa Lantieri, ex assessore di Rosario Crocetta, e Bernadette Grasso che è stata invece nella giunta di Nello Musumeci.

Indiscrezioni confermate

Ma ovviamente, la presenza che farà più discutere è quella di Giancarlo Cancelleri. Nei giorni scorsi, il Qds.it aveva dato la notizia dapprima del suo addio al Movimento cinque stelle, poi del suo probabile passaggio tra gli azzurri. Una indiscrezione che trova quindi conferma nella giornata di oggi, con la benedizione proprio del coordinatore regionale Caruso.

“Siamo ancora qua”

Craxi: “Cancelleri? Non ne sapevo nulla”

“Nonostante i gufi che fin dal 1994 dicevano che Forza Italia sarebbe durata poco, uso le parole di una bella canzone ‘siamo ancora qua’”. Così Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia, a margine della convention di Forza Italia al teatro Politeama di Palermo. “Il presidente Berlusconi sta meglio e tutti noi gli auguriamo che si ristabilisca il prima possibile”, ha aggiunto. Quanto poi ai boatos dell’approdo di Giancarlo Cancelleri dentro Forza Italia, Craxi ha detto: “L’ho letto anch’io sulle testate regionali ma non ne so nulla”. E poi: “Non è il primo e non sarà l’ultimo”.