Cancelleri in azzurro, Schifani: “Benvenuto”. L’ex grillino: “Su Forza Italia ho sbagliato”

Schifani ufficializza l'ingresso di Cancelleri in Forza Italia: "Lui avversario di stile, noi partito aperto. L'ex M5S: "Famiglia accogliente".

“Cancelleri è stato un avversario di stile e che io accolgo con piacere. Cancelleri è stato un avversario di Musumeci ma lo ha fatto con stile, un politico che è stato al suo posto istituzionale nell’interesse della Sicilia. Se c’è qualcuno che si rivede nel nostro partito perchè dire di no?”, così il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando dell’ingresso di Giancarlo Cancelleri tra le fila di Forza Italia.

Schifani: “Siamo partito aperto e inclusivo”

“Siamo un partito aperto e inclusivo, come ha detto Marcello Caruso. C’è un’ala moderata che noi dobbiamo riconquistare, perché la Schlein sposterà a sinistra il PD. Tra 5 anni ci troveremo una partita diversa, PD e M5S saranno uniti. Una parte di quell’elettorato non seguirà questo schiacciamento e noi di Forza Italia, parte liberale e riformista della coalizione di Centrodestra, dobbiamo aprire loro le porte“, ha sottolineato l’ex presidente del Senato.

Cancelleri: “Ho cambiato idea su Forza Italia”

“Mi sono reso conto che probabilmente in passato ho fatto valutazioni errate e invece di continuare a fare errori ho cambiato idea. Chi non cambia mai idea non cambia mai nulla”.

Lo ha detto Giancarlo Cancelleri in occasione della convention di Forza Italia che si è svolta stamattina al Teatro Politeama di Palermo e che ha, di fatto, ufficializzato l’ingresso dell’ex grillino nel partito di Silvio Berlusconi dopo l’addio al Movimento 5 Stelle.

Cancelleri: “Forza Italia è famiglia che mi accoglie”

“Oggi c’è una famiglia di valori che mi può accogliere, nonostante io abbia spesso espresso delle parole dure anche nei confronti di Schifani in campagna elettorale. Schifani ha voluto andare oltre e tributarmi un gesto di affetto e di stima che ho apprezzato”.

“Non rinnego assolutamente nulla“, ha aggiunto ancora Cancelleri. “Credo di avere lavorato in questi 10 anni per la Sicilia e i siciliani anche quando ero a Roma. Perché dovrei lavorare quel lavoro e quei sacrifici? Non rinnego neanche la mia militanza nel M5S e l’avere creato un movimento che ha fatto parte della storia democratica di questo Paese ma che oggi non mi appartiene più“.

“Elettori traditi? Non ho nessun incarico al momento”

“Io oggi aderisco a Forza Italia e sono contento di avere avuto questa cerimonia di benvenuto con le parole del presidente Schifani. All’Ars e in Parlamento nazionale probabilmente, sulla base del limite dei due mandati, qualcuno magari un pensiero lo farà” ha aggiunto.

Elettori traditi dal cambio di casacca? Per Cancelleri il problema non si pone. “Non ho tradito nessuno. Non ho elettori in questo momento, perché non ho nessun incarico. Non sono candidato e non ho alcun ruolo istituzionale. In Forza Italia non porto nulla e il partito non mi sta dando nulla”.

“Non mi porto dietro nessun voto, perché non ho debiti elettorali con nessuno e sono libero di fare le mie scelte. Per me sarà estremamente complicato e difficile, Forza Italia non è un partito al quale ho contribuito ma le parole del presidente Schifani, in interlocuzioni private, sono pesate per l’80% nella decisione. Mi sono sentito apprezzato per il lavoro che ho fatto, pur non essendo esponente del suo partito, Schifani ha riconosciuto i sacrifici e gli sforzi che ho fatto”.

“Di Battista può scrivere ciò che vuole”

Poi un messaggio ad un altro ex grillino, Alessandro Di Battista, che oggi ha scritto un post durissimo su Facebook nei suoi confronti: “Ad Alessandro piace fare i post su Facebook. Gli mando un grande saluto. Per me rimane una persona e un amico a cui voglio bene. È libero di scrivere quello che vuole, a me non frega assolutamente niente”.