Cancelleri passa a Forza Italia: “Non rinnego nulla, ringrazio Schifani e voterò Trantino”

L'ufficialità dell'adesione alla convention degli azzurri al Teatro Politeama di Palermo. Le parole dell'ex M5S.

“Non rinnego nulla, ma oggi per me inizia una nuova avventura”. Giancarlo Cancelleri ha appena terminato di assistere alla convention del Teatro Politeama e queste sono le prime parole da nuovo esponente di Forza Italia. Un passaggio annunciato dal Qds.it, così come il suo addio al Movimento cinque stelle, spiegato dall’ex viceministro in una intervista a questo giornale. Un addio e una nuova adesione che ovviamente non possono non far discutere, anche per il “peso” di un esponente politico che è stato per due volte candidato alla presidenza della Regione, deputato regionale, sottosegretario e viceministro dei governi Conte.

La kermesse al Teatro Politeama

Seduto alle spalle del presidente della Regione Schifani, ha seguito gli interventi dei big di Forza Italia, dagli assessori regionali Marco Falcone ed Edy Tamajo, al coordinatore regionale Marcello Caruso, fino all’intervento del governatore Renato Schifani che dato il benvenuto a Cancelleri, parlando di un partito aperto a tutti coloro che, pur militando in altre formazioni politiche nel passato decidano di abbracciare i valori e le idee dei berlusconiani. Poco prima, un saluto era arrivato anche da Antonio Tajani, collegato in video. In pratica, la “benedizione” di Berlusconi, per quello che è stato per anni il frontman dei grillini di Sicilia.

“Per me non sarà facile”

“Per me – ha spiegato a margine dell’evento – sarà tutto estremamente complicato e difficile, perché certamente Forza Italia non è un partito al quale ho contribuito. Però devo dire che le parole del presidente Schifani che nei giorni scorsi mi ha voluto tributare privatamente, sono pesate per l’80 per cento della mia decisione. Mi sono sentito apprezzato per il lavoro che ho fatto. Pur non essendo un rappresentante del suo partito ha saputo riconoscere i sacrifici e gli sforzi che ho compiuto per i siciliani”. Poi ribadisce il concetto: “Da oggi comincia un nuovo lavoro. E sarà un lavoro molto duro perché proverò a portare il mio apporto a una famiglia che è già grande di suo, che ha assessorati, una struttura sia regionale che nazionale. Mi metterò a disposizione del presidente Schifani e di chi ne avrà bisogno, con un carattere di attivismo”.

“Voterò Trantino”

Ma Cancelleri parla già da uomo di centrodestra. Ed è evidente nelle parole riguardanti le imminenti elezioni amministrative a Catania: “Trantino? Mi sono già sentito con lui. Ma prima ancora di assumere questa decisione – afferma – avevo detto che avrebbe vinto Trantino e che era il miglior candidato. Quando io dicevo al centrosinistra di fare una operazione per scegliere il miglior candidato io intendevo proprio quello che ha fatto il centrodestra. Oggi non sono più indeciso. Oggi voto Trantino”.

“Non rinnego nulla”

E a Catania sarebbe proprio nata l’operazione che porta Cancelleri in Forza Italia. Non a caso, oltre al governatore Schifani e al coordinatore regionale Caruso, l’ex Cinquestelle ringrazia espressamente il deputato regionale Nicola D’Agostino: “Oggi – aggiunge- mi rendo conto che c’è una famiglia di valori che mi può accogliere, nonostante io abbia espresso parole dure anche nei confronti di Schifani, durante la campagna elettorale delle Regionali, Schifani ha voluto andare oltre, tributandomi un gesto di affetto e di stima. Queste cose io le apprezzo. Ti rendi conto magari che hai fatto delle errate valutazioni nel passato, e invece di continuare a fare errori, puoi ancora cambiare. Non rinnego nulla. In questi dieci anni – dice – ho lavorato per la Sicilia e per i siciliani, anche nel periodo in cui ero a Roma. Perché dovrei rinnegare quel lavoro? Non rinnego nemmeno la mia militanza o il fatto di avere fatto nascere un Movimento che ha comunque fatto la storia democratica del Paese, ma che oggi non mi appartiene più”. E oggi, per Giancarlo Cancelleri, inizia tutta un’altra storia.