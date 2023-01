Canicattì, la Commissione di liquidazione al lavoro

Si è insediato questa settimana l’organismo straordinario che dovrà traghettare il Comune fuori dal dissesto finanziario. I creditori possono presentare istanza entro il prossimo 20 marzo

CANICATTÌ (AG) – Ha preso ufficialmente il via una nuova fase per il Comune. Un passaggio fondamentale all’interno del percorso che dovrà portare l’Ente municipale fuori dalla fase di dissesto finanziario. Lo scorso lunedì, infatti, si è insediato l’Organo straordinario di liquidazione, i cui componenti sono i dottori Calogero Ferlisi, Fortunato Antonio Domenico Pitrola e Danilo Palumbo.

La Commissione è stata nominata, con decreto del presidente della Repubblica del 22 dicembre dello scorso anno, per occuparsi dell’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso del Comune di Canicattì, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del Municipio, che lo scorso 20 aprile 2022, con deliberazione di Consiglio comunale numero 18/2022, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

“Pertanto – hanno sottolineato dal Comune con una nota ufficiale – al fine di reperire informazioni sulle passività prodotte dall’Ente fino al 31 dicembre 2020, si invitano tutti coloro che ritengono di averne diritto a presentare, entro le ore 12 del 20 marzo 2023, istanza in carta libera corredata da apposita documentazione contenente”.

In particolare, come specificato, i soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione: proprie generalità o ragione sociale, indirizzo ed eventuale Posta elettronica certificata (Pec); oggetto del credito vantato al 31 dicembre del 2020 nei confronti del Comune di Canicattì; importo; indicazione del periodo temporale in cui è maturato il credito; idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza del debito dell’Ente; eventuali cause di prelazione; eventuali atti interruttivi della prescrizione.

“Il plico – hanno aggiunto dal Municipio – indirizzato alla Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Canicattì, corso Umberto I numero 59, 92024 Canicattì, potrà essere presentato direttamente al Protocollo del Comune (in corso Umberto I numero 59, piano terra) in orario d’ufficio o a mezzo raccomandata ovvero a mezzo Posta elettronica certificata (Pec), al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it. Gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio Protocollo generale sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30”.

Per ulteriori informazioni e per il fac simile della domanda è possibile consultare il sito internet istituzionale del Comune di Canicattì o ritirare il modulo direttamente nell’Ufficio Protocollo.