Capodanno, Gabbani in piazza a Palermo: “Per me una grande emozione”

“Sono molto felice, e allo stesso tempo molto onorato, di poter suonare al Capodanno di Palermo, in piazza Politeama”. Così Francesco Gabbani in un video messaggio inviato all’amministrazione di Palermo in occasione della conferenza stampa di presentazione del Capodanno in piazza Politeama. A presentare la serata sarà l’attore e conduttore di Striscia la Notizia Sergio Friscia.

Il cantautore: “Sono legato affettivamente alla Sicilia”

“In primis perché sono legato affettivamente alla Sicilia dato che il mio primo insegnante di chitarra è un siciliano doc e poi perché ogni volta che ho la fortuna e l’occasione di suonare in quest’isola per me è sempre una grande emozione – ha detto il cantautore – . Ecco perché essere chiamato a portare la mia musica, la mia energia, le mie emozioni in un momento così particolare dell’anno, qual è la notte del 31, mi riempie il cuore di gioia. Io ci metterò tutta la mia energia possibile”.