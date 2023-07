Rincari carburante, Aricò contro i sindaci: “Prima disertano riunione, poi chiedono incontro”

"Avevamo convocato un incontro con gli amministratori al quale hanno partecipato soltanto due sindaci su otto", commenta Aricò.

“Prima disertano la riunione e subito dopo sollecitano un incontro urgente. Sorprende l’atteggiamento poco istituzionale di alcuni sindaci delle isole minori sul tema dei rincari del trasporto dei carburanti. Già per martedì 25 luglio, in piena emergenza incendi e con un vertice su Fontanarossa, avevamo convocato un incontro con gli amministratori al quale hanno partecipato soltanto due sindaci su otto”.

Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, dopo la richiesta arrivata dai primi cittadini.

“Già disposti aiuti per 800mila euro”

“Come già a conoscenza dei sindaci – continua l’esponente del Governo Schifani – il Governo regionale aveva provveduto a un intervento a tempo di record stanziando, con un emendamento al Collegato bis, 800mila euro come totale copertura dei rincari affrontati dalle ditte di autotrasporto.

“Con la stessa celerità si stanno muovendo gli uffici del dipartimento: già sabato 29 luglio, giorno in cui è prevista la pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge, sarà emanato l’avviso rivolto agli autotrasportatori per ottenere i benefici”.

“Scongiurato aumento di tariffe”

Aricò ricorda i recenti interventi del Governo regionale per venire incontro alle richieste degli amministratori delle Isole minori.

“A seguito delle note vicende che hanno portato il gruppo Caronte & Tourist a operare sul mercato libero – evidenzia l’assessore – il Governo regionale ha immediatamente scongiurato ogni tipo di aumento delle tariffe e di diminuzione del servizio intervenendo sugli armatori ottenendo che venissero mantenuti i prezzi e i servizi per turisti e residenti”.