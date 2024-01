Carburanti, ancora calma sui listini: ecco le medie di benzina e diesel

Anche se le quotazioni internazionali di benzina e diesel tornano a salire sulla rete carburanti continua per ora a prevalere la calma

Anche se le quotazioni internazionali di benzina e diesel tornano a salire sulla rete carburanti continua per ora a prevalere la calma. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa risultano in assestamento, con il diesel self in lievissimo aggiustamento all’ingiù. E’ quanto emerge dall’analisi di Quotidiano Energia.

Le medie dei prezzi

I dati dell’Osservaprezzi del Mimit mostrano un prezzo medio praticato della benzina in modalità self fermo a 1,779 euro/litro, con le compagnie tra 1,771 e 1,787 euro/litro (no logo 1,772). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,739 euro/litro (rispetto a 1,740), con i diversi marchi tra 1,733 e 1,748 euro/litro (no logo 1,733). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,722 e 0,742 euro/litro (no logo 0,710). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,429 e 1,550 (no logo 1,443).