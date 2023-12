Carburanti, prosegue calo dei prezzi: ecco le medie di benzina e diesel

Ancora ribassi per i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre tornano a scendere anche le quotazioni dei prodotti raffinati

Ancora ribassi per i prezzi dei carburanti alla pompa, mentre tornano a scendere anche le quotazioni dei prodotti raffinati. Il previsto calo (v. Staffetta 01/12) del prezzo medio nazionale della benzina in self service sotto quota 1,8 euro/litro ci sarà con tutta probabilità domani. Per il gasolio siamo sotto a 1,75 euro/litro, minimo dal primo agosto. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,800 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,801, pompe bianche 1,798), diesel self service a 1,775 euro/litro (-2, compagnie 1,778, pompe bianche 1,771). Benzina servito a 1,942 euro/litro (-1, compagnie 1,980, pompe bianche 1,864), diesel servito a 1,916 euro/litro (-2, compagnie 1,957, pompe bianche 1,835). Gpl servito a 0,720 euro/litro (invariato, compagnie 0,728, pompe bianche 0,710), metano servito a 1,457 euro/kg (+1, compagnie 1,459, pompe bianche 1,455), Gnl 1,427 euro/kg (-1, compagnie 1,431 euro/kg, pompe bianche 1,424 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,889 euro/litro (servito 2,156), gasolio self service 1,867 euro/litro (servito 2,141), Gpl 0,850 euro/litro, metano 1,539 euro/kg, Gnl 1,462 euro/kg.