Carburanti, movimenti al rialzo dei prezzi: ecco le medie di benzina e gasolio

In attesa di recepire gli ultimi ritocchi, le medie dei prezzi praticati alla pompa dei due prodotti mostrano solo piccole oscillazioni

Intervento al rialzo sulla rete carburanti. Con le quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi in salita sulla benzina e in discesa sul diesel, si registrano movimenti di Eni sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (+1 centesimo). In attesa di recepire gli ultimi ritocchi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa dei due prodotti mostrano solo piccole oscillazioni.

Le medie dei prezzi

Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 27 dicembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,774 euro/litro (1,773 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,766 e 1,790 euro/litro (no logo 1,769). Il prezzo medio praticato del diesel self è fermo a 1,736 euro/litro, con i diversi marchi tra 1,732 e 1,753 euro/litro (no logo 1,732).

I prezzi sul servito

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,916 euro/litro (rispetto a 1,917), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,857 e 1,982 euro/litro (no logo 1,826). La media del diesel servito è 1,878 euro/litro (prima 1,879), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,821 e 1,940 euro/litro (no logo 1,787). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,722 e 0,742 euro/litro (no logo 0,707). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,430 e 1,557 (no logo 1,453).