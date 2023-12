Carburanti: anno chiude al rialzo, prezzi in aumento su rete

Si chiude al rialzo il 2023 per i prezzi alla pompa, un anno iniziato con ritorno all'accisa piena e benzina a 2 euro al litro a fine estate

Si chiude al rialzo il 2023 per i prezzi dei carburanti alla pompa, un anno iniziato con il ritorno all’accisa piena e che ha visto la benzina toccare i due euro al litro a fine estate. Scendono invece le quotazioni dei prodotti raffinati, scende il barile con il Brent a 77 dollari. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un rialzo di un centesimo al litro sulla benzina.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,775 euro/litro (+3 millesimi, compagnie 1,778, pompe bianche 1,768), diesel self service a 1,737 euro/litro (+2, compagnie 1,740, pompe bianche 1,730). Benzina servito a 1,916 euro/litro (+2, compagnie 1,956, pompe bianche 1,835), diesel servito a 1,878 euro/litro (+2, compagnie 1,918, pompe bianche 1,796). Gpl servito a 0,716 euro/litro (invariato, compagnie 0,724, pompe bianche 0,706), metano servito a 1,447 euro/kg (-1, compagnie 1,454, pompe bianche 1,442), Gnl 1,416 euro/kg (-2, compagnie 1,416 euro/kg, pompe bianche 1,416 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,862 euro/litro (servito 2,129), gasolio self service 1,831 euro/litro (servito 2,104), Gpl 0,847 euro/litro, metano 1,513 euro/kg, Gnl 1,447 euro/kg.