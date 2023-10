Carburanti, pioggia di ribassi sulla rete nazionale: ecco i prezzi

Crollano le quotazioni dei prodotti raffinati, con la benzina sempre più vicina alla parità con il prezzo del gasolio

Crollano le quotazioni dei prodotti raffinati, con il Brent che scende molto al di sotto dei 90 dollari, per la prima volta da inizio settembre. Giù anche i prezzi dei carburanti, con la benzina sempre più vicina alla parità con il gasolio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina. Ribasso di un centesimo su benzina e gasolio per IP. Per Q8 -14 cent/litro sulla benzina, per Tamoil -2 cent/litro su benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,984 euro/litro (-5 millesimi, compagnie 1,987, pompe bianche 1,977), diesel self service a 1,935 euro/litro (-1, compagnie 1,937, pompe bianche 1,928). Benzina servito a 2,121 euro/litro (-5, compagnie 2,162, pompe bianche 2,039), diesel servito a 2,072 euro/litro (invariato, compagnie 2,113, pompe bianche 1,989). Gpl servito a 0,715 euro/litro (+2, compagnie 0,724, pompe bianche 0,703), metano servito a 1,397 euro/kg (+1, compagnie 1,406, pompe bianche 1,389), Gnl 1,280 euro/kg (+8, compagnie 1,270 euro/kg, pompe bianche 1,289 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 2,062 euro/litro (servito 2,311), gasolio self service 2,022 euro/litro (servito 2,278), Gpl 0,853 euro/litro, metano 1,514 euro/kg, Gnl 1,287 euro/kg.