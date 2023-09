Carburanti, proseguono rialzi prezzi: ecco le medie nazionali

Barile sempre sopra i 90 dollari, quotazioni dei prodotti raffinati in ribasso, prezzi alla pompa in rialzo

Barile sempre sopra i 90 dollari, quotazioni dei prodotti raffinati in ribasso, prezzi alla pompa in rialzo. La media nazionale dei prezzi della benzina in self service supera quota 1,96 euro/litro, livello raggiunto l’ultima volta il 22 luglio 2022 (quando però era in vigore lo sconto sull’accisa di 30 centesimi); quella del gasolio è a un passo da 1,87 euro/litro, praticamente al livello di inizio anno ma non ancora al picco del 2023 toccato il 30 gennaio scorso a 1,92 euro/litro. Sul servito la verde è a 2,1 euro, il diesel poco sopra i 2 euro/litro.

I prezzi consigliati

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP e Q8. Per Tamoil registriamo un rialzo di un centesimo al litro sulla benzina e di due cent/litro sul gasolio.

Le medie nazionali

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,963 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,970, pompe bianche 1,948), diesel self service a 1,868 euro/litro (+4, compagnie 1,875, pompe bianche 1,853). Benzina servito a 2,097 euro/litro (+3, compagnie 2,141, pompe bianche 2,009), diesel servito a 2,004 euro/litro (+4, compagnie 2,047, pompe bianche 1,916). Gpl servito a 0,705 euro/litro (+2, compagnie 0,715, pompe bianche 0,692), metano servito a 1,396 euro/kg (invariato, compagnie 1,407, pompe bianche 1,388), Gnl 1,259 euro/kg (+9, compagnie 1,265 euro/kg, pompe bianche 1,254 euro/kg).

I prezzi sulle autostrade

Quanto ai prezzi sulle autostrade, benzina self service 2,029 euro/litro (servito 2,278), gasolio self service 1,949 euro/litro (servito 2,206), Gpl 0,846 euro/litro, metano 1,528 euro/kg, Gnl 1,266 euro/kg.