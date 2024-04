Carburanti, prezzi sempre più in crescita: diesel a 1,811 euro al litro in media

La benzina al self ha raggiunto 1,911 euro al litro. I dati sul consumo aggiornati al mese di aprile

Come testimoniato dai dati emersi dallo stadio del Quotidiano Energia in base alle comunicazioni dei gestori all’Osservaprezzi del Mimit, ancora in netta salita il prezzo dei carburanti. Nello specifico, nell’ultimo periodo la benzina al self ha raggiunto gli 1,911 euro al litro, il massimo dallo scorso 19 di ottobre. Tutto ciò, avviene dopo il rally sull’elemento base (il petrolio) e l’aumento delle quotazioni internazionali anche dei prodotti raffinati.

Carburanti, prezzi in aumento: tutti i dati aggiornati

Secondo gli ultimi dati stimati al mese di aprile, la benzina è in aumento in tutta Italia. Nel dettaglio, il prezzo medio per un diesel self service è di 1,811 euro al litro, mentre il servito cresce al 1,951.

Prezzi chiaramente ancora più elevati sulla benzina. In questo caso, il prezzo medio sul servito è di 2,048 euro al litro rispetto ai 2,037 precedenti. Sul self, invece, la spesa media per la benzina è di 1,911 euro al litro. Infine, i dati sul Gpl e metano (anche questi in crescita): in media, tra 0,723 e 0,741 euro al litro per il primo e tra 1,308 a 1,414 euro al kg nel caso del metano.