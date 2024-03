VIDEO | Russia, raffineria di petrolio in fiamme: attacco con droni

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni ucraini.

Incendio in una raffineria di petrolio in Russia, dove due impianti sono finiti nel mirino di attacchi con droni ucraini. Lo riferisce il Guardian sulla base di notizie dei media russi. Non risultano feriti nelle raffinerie di Syzran e Novokuibyshevsk, secondo il governatore della regione di Samara, Dmitry Azarov, citato dall’agenzia Ria. Video diffusi sul web mostrano un grande incendio in quella che sembra essere un’unità della raffineria. La regione di Samara, sottolinea il Guardian, è più vicina al Kazakistan che all’Ucraina.