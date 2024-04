Carini, ritrovato un cane impiccato a un albero. ENPA: “Speriamo possa essere fatta giustizia”

Dopo la diffusione delle immagini, è intervenuta anche l'ENPA della Sezione di Carini: "Chiediamo più tutela sul territorio"

A Carini (Palermo) è stato trovato un cane impiccato. Una scena terribile quella in risalto su un terreno privato di via Monti Sibillini, nella periferia della zona. Una volta arrivata sul posto a seguito di alcune segnalazioni, la polizia municipale ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Sul luogo anche i veterinari dell’Asp. In base alle prime analisi effettuate corpo, l’animale sarebbe già morto da almeno dieci giorni.

Carini, trovato un cane impiccato. ENPA: “Chiediamo più controllo sul territorio”

Dopo la diffusione delle immagini, è intervenuta anche l’ENPA della Sezione di Carini, luogo del palermitano. “Veniamo contattati da alcuni residenti indignati. Ed è questo che si son trovati davanti loro insieme alla polizia municipale a Carini (PA). Da ciò che si vede non è un fatto accaduto in queste ore, ma dal mantello e dalla pelle sicuramente è accaduto giorni fa. Chiediamo più controllo sul territorio perché questo era tutto fuorché un cane randagio. Verosimilmente vittima del suo stesso padrone. Fiduciosi che le forze dell’ordine faranno il possibile per assicurare il proprietario alla giustizia” – ha spiegato l’associazione.

A lanciare l’importante appello sulla vicenda anche il comandante dei vigili urbani di Carini, Marco Venuti: “Invitiamo chiunque abbia visto a presentarsi al Comando” – ha spiegato. Nelle prossime ore dunque, si spera che con l’aiuto dei cittadini possa essere fatta luce sulla triste vicenda.