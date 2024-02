VIDEO | Esplode il Carnevale di Rio: musica, carri e danze al “Sambodromo”

A sfidarsi le migliori scuole di samba

Immancabile, puntuale, colorato, rumoroso e spettacolare come sempre, in una sola parola “Il Carnevale di Rio de Janeiro“, capace di attrarre turisti da tutto il mondo. Saranno come sempre migliaia gli artisti delle scuole di ballo carioca pronti a sfidarsi davanti ai 70mila che gremiranno il “Sambodromo” in ogni ordine di posto. L’obiettivo è di vincere l’ambito titolo di campioni del Carnevale attraverso la sfilata di carri spettacolari e intricate coreografie. Ogni parata può comprendere fino a 3.000 partecipanti che si muovono lungo un viale di 700 metri, affiancati per l’appunto da vaste gradinate sulle quali si sistemano i numerosi spettatori festanti.