Carnevale di Sciacca 2024, un bilancio da record

Il commento entusiasta del sindaco Fabio Termine: “Raggiunte le vette dei migliori anni della manifestazione. Abbiamo registrato tante presenze, specialmente nel fine settimana”

SCIACCA – Un nuovo inizio verso una nuova affermazione e una riscoperta di tradizioni che possono rilanciare il turismo e l’economia locale. È un bilancio senz’altro positivo quello che il sindaco Fabio Termine ha fatto dell’edizione 2024 del Carnevale saccense, che si è concluso la settimana scorsa.

“Senza troppi giri di parole – ha affermato il primo cittadino – il Carnevale di Sciacca 2024 è stato un vero successo per la nostra città. In termini di presenze abbiamo toccato e forse superato le vette raggiunte nei migliori anni della storia della nostra manifestazione: un dato che acquisisce ancor più rilevanza se consideriamo che dal punto di vista degli incassi il 41% rientrerà nelle casse comunali”.

Numerosissime presenze per il Carnevale di Sciacca

“Le presenze – ha aggiunto Termine – sono state numerosissime non soltanto all’interno del circuito, ma in tutta la città: soprattutto nel fine settimana, tantissimi turisti hanno riempito le nostre attività di ristorazione, le attività ricettive, hanno visitato i monumenti e ogni angolo della città. Ed è questo uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati di raggiungere: tramite il Carnevale far veicolare l’immagine di Sciacca”.

Svolto un “grande lavoro” dalla società responsabile

Il sindaco ha poi evidenziato come dal punto di vista organizzativo sia stato svolto un “grande lavoro” dalla società responsabile: “Attenzione nei confronti della tradizione, integrando innovazioni che hanno portato grande coinvolgimento del pubblico e uno spettacolo che colloca nuovamente il Carnevale di Sciacca tra i grandi Carnevali d’Italia. Tutte le iniziative hanno prestato grande attenzione a tutte le fasce d’età e alle fasce più deboli”.

Tutto si è svolto, inoltre, nel segno della tutela dell’ordine pubblico. A testimoniarlo anche le parole della Questura, che ha sottolineato come “grazie alla professionalità e alle presenza di tutte le forze dell’ordine”, la manifestazione “si è svolta all’insegna della sicurezza e del divertimento”.

“Dulcis in fundo – ha concluso il sindaco Fabio Termine – il lavoro instancabile dei carristi e degli operatori del Carnevale in genere. Ogni anno sempre di più affinano la loro arte portando in strada opere di straordinaria fattura. Il nostro Carnevale riparta da questo successo”.