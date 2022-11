Caro energia, a Pozzallo luci a led e orari ridotti per luminarie

Luci a led a basso voltaggio e orari di accensione ridotti, a eccezione del 24 e del 31 dicembre, per le luminarie natalizie a Pozzallo

Luci a led a basso voltaggio e orari di accensione ridotti, a eccezione del 24 e del 31 dicembre, per le luminarie natalizie a Pozzallo. “L’austerità di questo momento storico impone ai Comuni di vivere la realtà del periodo natalizio in modo reale e concreto – dice il sindaco, Roberto Ammatuna -. Sono giorni in cui la nostra città si veste a ‘festa’ con le luminarie e l’albero già pronti a fare da cornice a uno splendido Natale, dedicato ai bambini, il cui tema di quest’anno è l’umanità e la solidarietà. Il risparmio energetico è il primo obiettivo che ci siamo posti. Sono state previste delle compensazioni per un ulteriore risparmio energetico che i nostri tecnici hanno adottato per un contenimento della spesa”.

“Solidarietà, risparmio e ragionevolezza negli interventi sono fondamentali – dice il vice sindaco, Raffaele Monte -, ma rimane immutato l’entusiasmo con il quale affronteremo questo periodo in una città che vuole accogliere i turisti e offrire loro un periodo di serenità e benessere. Tante le iniziative in calendario che metteranno al centro i bambini con manifestazioni pensate per loro, tanta musica e divertimento, concerti nelle chiese e animazione nei quartieri con la rappresentazione del Presepe vivente dentro la città in collaborazione con il Vicariato di Pozzallo”.

Si parte domenica 27 novembre in piazza Municipio con l’accensione, da parte dei bambini, dell’albero di Natale che è stato già installato, nei colori del bianco e dell’oro. “Il ‘bianco’ simboleggia la libertà, la pace, l’umanità e la totalità dei colori, invece ‘l’oro’ rappresenta il calore e l’energia del sole della nostra Pozzallo”, spiegano i due amministratori. Su palazzo La Pira è stata sistemata una bandiera della pace, che si accenderà insieme alle luminarie, il cui decoro centrale è una sfera che rappresenta il mondo.