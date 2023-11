Caro voli: sul portale della Regione avviso a compagnie aeree per sconti

Pubblicato sul portale della Regione l'avviso esplorativo alle compagnie aeree per uno sconto sui biglietti ai residenti in Sicilia.

Pubblicato sul portale della Regione Siciliana l’avviso esplorativo alle compagnie aeree per applicare uno sconto sul prezzo dei biglietti ai cittadini residenti in Sicilia e ridurre così gli svantaggi derivanti dall’insularità.

Le categorie prioritarie per le quali la riduzione del biglietto arriverà al 50% sono gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro. Per un errore materiale – precisa la Regione in una nota -, in precedenza era stato comunicato l’inserimento di categorie non presenti nell’avviso. Il contributo per le categorie prioritarie, i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo.