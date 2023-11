Caro voli Sicilia, la Regione esclude anziani e atleti dagli sconti del 50%: ecco perché

La Regione Siciliana ha escluso diverse categorie di viaggiatori dagli sconti sul caro voli. Ecco i perché del taglio.

Vi è un “errore materiale” alla luce del presunto “dietrofront” della Regione Siciliana sull’esclusione di alcune categorie di soggetti inseriti nel bacino dei beneficiari degli sconti del 50% sui costi dei biglietti aerei per la Sicilia che sono stati presentati dal governatore Renato Schifani.

Così come annunciato dalla stessa Regione, “le categorie prioritarie per le quali la riduzione del biglietto arriverà al 50% di sconto sono gli studenti, i disabili con almeno il 67% di invalidità, i residenti con un Isee inferiore a 9.360 euro“. Restano così esclusi numerosi soggetti che erano stati invece indicati in un precedente comunicato.

Caro voli Sicilia, chi resta escluso dalle agevolazioni

Non potranno avere infatti diritto al rimborso gli anziani over 65, gli atleti agonisti, chi si sposta in aereo per ragioni sanitarie e i dipendenti con sede di lavoro al di fuori della Sicilia. Rimangono fuori dal provvedimento anche i siciliani la cui residenza non risulta comparire all’interno dei confini regionali.

La Regione Siciliana sottolinea che il contributo per le categorie prioritarie, i cui requisiti di ammissibilità dovranno essere accertati dalle compagnie aeree aderenti, dovrà essere richiesto a rimborso al dipartimento regionale delle Infrastrutture entro 30 giorni dalla data del volo.