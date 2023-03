CAS e l’appalto sul servizio antincendio, Commissione Antimafia dell’Ars in azione

Le parole del presidente Antonello Cracolici dopo l'apertura di un'istruttoria e la richiesta di fare chiarezza sul caso relativo al Consorzio autostrade siciliane.

La commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana ha aperto un’istruttoria sull’appalto per il quale sono stati emessi provvedimenti giudiziari nei giorni scorsi che hanno riguardato sia funzionari del Consorzio autostrade siciliane (CAS) che affidatari del servizio antincendio.

La commissione antimafia aveva ascoltato precedentemente il deputato Pd Nello Dipasquale, che aveva segnalato con un esposto il caso.

CAS, va avanti l’istruttoria della Commissione Antimafia dell’Ars

Oggi – mercoledì 22 marzo 2023 – l’audizione del presidente del Cas, Filippo Nasca, e del direttore generale, Salvatore Minardi, sull’affidamento del servizio dei presidi antincendio.

“L’istruttoria andrà avanti – ha detto il presidente Antonello Cracolici – auspicando che il Cas avvii immediatamente procedure per consentire, alla scadenza del contratto, previsto per agosto 2023, di affidare con nuova gara i servizi antincendio per le gallerie gestite dal consorzio. Nei prossimi giorni proseguiremo con nuove audizioni per fare maggiore luce sull’accaduto”.