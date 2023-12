Malasanità: papà trova Pronto soccorso chiuso, neonata gli muore tra le braccia

Il corpo della piccola sarà sottoposto ad autopsia.

L’ennesima vicenda di malasanità italiana potrebbe essere la causa della morte di una neonata di soli tre mesi. Vedendola in preda ad un arresto respiratorio, il papà si dirige a tutta velocità presso l’ospedale di Boscotrecase nel napoletano, scomprendo basito che lo stesso risulta chiuso da tre anni. «Siamo stati respinti dalle guardie giurate, ho provato un grande senso di impotenza», racconta un soccorritore. Una perdita di minuti preziosi che risulteranno fatali. Quando infatti, accompagnato da una giovane chef mostratasi solidale, il padre giunge presso il reparto d’urgenza più vicino dove è stato dirottato, ossia a Castellammare, per la piccola non c’è più niente da fare: vi giunge morta.

Indaga la Procura

Tutto ciò, riporta il quotidiano Il Mattino, è successo il 23 dicembre scorso. Adesso, per cercare di fare maggiore chiarezza su quanto accaduto, sarà una inchiesta della Procura di Torre Annunziata. La bimba era affetta da bronchiolite. Motivo per cui sarà importante stabilire se doveva essere ricoverata prima, e dunque se c’è stato un ritardo dei soccorsi. Il corpo della piccola sarà sottoposto ad autopsia.