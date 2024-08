Castelbuono, auto cade in un dirupo: morto il marito, ferita la moglie

Un terribile incidente stradale è costato la vita a un uomo di 90 anni che, insieme alla moglie di 85, viaggiava a bordo di una Nissan Micra nelle strade di Castelbuono, vicino Palermo

Sono ore drammatiche a Castelbuono (nel palermitano), luogo in cui nella notte tra sabato 3 e domenica 4 agosto si è registrato un terribile incidente stradale che ha coinvolto due persone, marito e moglie di rispettivamente 90 e 85 anni.

L’uomo è morto sul colpo, mentre la moglie è rimasta ferita dopo che la loro auto è caduta in un dirupo in zona contrada Ponte Secco. Secondo le prime ricostruzioni, la donna 85enne non sarebbe in pericolo di vita.

Castelbuono, incidente stradale: perde la vita un uomo di 90 anni

Un terribile incidente stradale è costato la vita a un uomo di 90 anni che, insieme alla moglie di 85, viaggiava a bordo di una Nissan Micra nelle strade di Castelbuono, vicino Palermo, nella notte tra il 3 e il 4 agosto. Per cause ancora da decifrare, i due sono caduti da un dirupo in zona Ponte Secco e si sono successivamente schiantati per poi finire contro le lamiere.

Intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Cefalù per estrarre i due automobilisti, per il 90enne – Giuseppe Antista – non c’è stato nulla da fare. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi del 118, l’uomo è morto sul colpo a seguito dell’incidente. La moglie, invece, è stata trasportata all’ospedale Giglio di Cefalù. La donna, 85enne, avrebbe riportato diverse ferite dopo lo schianto. Secondo quanto emerso, però, fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri del luogo per eseguire tutte le verifiche del caso.