Castellammare del Golfo, vasto incendio in contrada Conza

“Ringrazio il coordinamento operativo del personale forestale, vigili del fuoco, protezione civile, croce rossa, polizia municipale e personale comunale al lavoro per arginare l’incendio in contrada Conza. Oltre agli ettari di macchia mediterranea purtroppo bruciati, fortunatamente non ci sono stati danni a cose e persone”. È il commento del sindaco di Castellammare del Golfo Giuseppe Fausto che da questa mattina si trova in contrada Conza, sotto la statale 187, dove è in corso un imponente incendio: per domare le alte fiamme sviluppatesi alle prime ore del mattino e alimentate dal forte vento di scirocco, oltre alle attività da terra è stato necessario l’intervento di un elicottero e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso”.

Non quanficabili danni prodotti dall’incendio

Non ancora quantificabili gli ettari di macchia mediterranea andati in fumo a causa delle alte fiamme nell’area della contrada sopra la grotta “Santa Margherita”.

“Esprimo ferma condanna e auspico vengano individuati i responsabili così da costituirci parte civile per un danno incalcolabile e probabilmente programmato e mirato, poiché i roghi sono partiti da più punti proprio in questa giornata con forte vento di scirocco e temperature altissime -sottolinea il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto-. L’unità di crisi sta lavorando con solerzia ed attenzione e ringrazio ancora quanti da ore sono impegnati per mettere in sicurezza la nostra città nonostante i rischi e le temperature proibitive”.