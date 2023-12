Nel catanese, evade da detenzione domiciliare: arrestato 52enne

L’uomo annovera vasti precedenti penali e carichi pendenti commessi in un arco temporale di venti anni

I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano hanno denunciato per il reato di evasione un 52enne sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. L’uomo annovera vasti precedenti penali e carichi pendenti commessi in un arco temporale di venti anni. Il Tribunale di Sorveglianza gli aveva concesso di scontare la condanna in una Comunità Terapeutica Assistita nel territorio adranita, osservando le prescrizioni della detenzione domiciliare.

La segnalazione

Tuttavia, qualche giorno fa è pervenuta al Commissariato di Adrano, una richiesta di intervento da parte del personale della Comunità. Veniva segnalato l’allontanamento arbitrario del 52enne. Una volta acquisiti tutti gli elementi utili al rintraccio, tra i quali la descrizione fisica e degli indumenti indossati dall’uomo prima dell’allontanamento, gli agenti della Volante si sono messi subito sulle sue tracce, setacciando la zona circostante.

Rintracciato

Dopo poco tempo, i poliziotti sono riusciti a rintracciare l’uomo che vagava sulla Statale a circa un paio di chilometri dalla struttura. Lo hanno subito fermato e accompagnato presso gli uffici del Commissariato per gli adempimenti di rito. La competente Autorità Giudiziaria ne ha disposto il ripristino della detenzione domiciliare presso la struttura di cura alla quale era affidato.