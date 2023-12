Catania, gli auguri di Natale dell’Arcivescovo Renna: “Un pensiero a chi vive nell’indigenza”

"Gesù con i suoi disagi purifica il nostro sguardo e ci insegna a guardare i disagi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, di quelli della nostra città"

“Vorrei che quest’anno lo sguardo di tutti si posasse sul presepe. Sono 800 anni che San Francesco ha inventato un nuovo modo di viverlo, ossia il presepe vivente. Egli ha così voluto ricostruire il luogo dove Gesù Cristo ha patito il disagio, ovvero la nascita nella povertà, perchè nè per lui nè per la sua famiglia c’era posto in un albergo”. Così’ l’arcivescovo di Catania, Mons. Luigi Renna, attraverso un video messaggio rivolto alla comunità durante questa festività.

Uno sguardo misericordioso

“In questo modo San Francesco ci ha insegnato a guardare Dio nella sua debolezza, quella debolezza che ci restituisce l’immagine vera di Dio, un Dio che si è fatto uomo per essere vicino a ogni uomo. Colui che comincia da Betlemme, salirà sulla croce ma passerà in mezzo a peccatori, prostitute, uomini che hanno bisogno della sua guarigione. Gesù con i suoi disagi purifica il nostro sguardo e ci insegna a guardare i disagi dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, di quelli della nostra città di Catania”.

Vicini a chi soffre

“Non posso non pensare – continia Mons. Renna – a quella donna che, alcuni giorni fa, ha patito l’incendio nel quartiere di San Berillo. Non posso non pensare a tutte quelle persone che, in maniera dignitosa soffrono per la loro povertà e per le violenze che forse ricevono. Che sentano un moto di riconoscenza della loro dignità. Non posso non pensare alle persone che vivono nei disagi”. Infine, gli auguri del religioso: “Un santo Natale a tutti e che il nostro sguardo venga purificato nella mangiatoia di Betlemme, lì dove il Signore si è fatto vicino ad ogni uomo”