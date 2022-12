Catania, trovato un cadavere in un appartamento: indagini in corso

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto in una casa di via Dell'Adamello. Secondo i familiari sarebbe deceduto per cause naturali. Ma qualcosa non convince la polizia

Un uomo di 46 anni è stato trovato morto a Catania, in un appartamento di via Dell’Adamello, zona corso Indipendenza. Potrebbe essersi trattato di morte naturale, ma qualcosa sembra non convincere. Motivo per il quale sono in corso le indagini.

Secondo le prime ricostruzioni, la persona deceduta viveva in casa con altri cinque familiari ed un cane. Una nipote avrebbe riferito che l’uomo sarebbe morto questa mattina, per cause naturali.

Arriva la polizia scientifica

La polizia, è intervenuta insieme al personale del 118 e alla polizia scientifica. Pare che in casa ci fosse una condizione di degrado. Gli altri familiari attualmente non possono accedere all’immobile, che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti.

Sul posto anche il medico legale che dovrà determinare le cause della morte e il pm, Fabio Platania, che conduce le indagini e dovrà decidere se disporre l’autopsia.