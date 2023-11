Il Catania non si rialza: a Cerignola finisce 1-0 aspettando Lucarelli. Le pagelle

– Alla prima gara di campionato dopo l’esonero di Tabbiani, il Catania dimostra di non aver risolto ancora i suoi problemi. Troppe occasioni sprecate, a Cerignola arriva una sconfitta

Nuovo stop. Nel Catania che, dopo il successo in Coppa ai danni del Picerno, affrontava la prima sfida di campionato senza Luca Tabbiani, non si vede ancora la luce in fondo al tunnel. Allo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola, i rossazzurri di Michele Zeoli perdono 1-0: decide la rete di Malcore al 58’. Gara sfortunata quella degli etnei, che non concretizzano le occasioni costruite e capitolano per la seconda volta di fila in campionato. Cristiano Lucarelli, che dovrebbe essere ufficializzato a inizio settimana come nuovo allenatore, è atteso da un lavoro decisamente impegnativo.

Primo tempo sul pezzo

Pur senza esprimersi in maniera particolarmente ariosa o spumeggiante, il Catania del primo tempo dà un’impressione di solidità difensiva e pericolosità offensiva. Gli etnei si propongono con intelligenza e costruiscono diversi presupposti per andare a rete. In avvio di gara si vanno vedere Bocic e soprattutto Rocca – sua la migliore chance del primo tempo al 6’ – su cui il portiere gialloblù è costretto ad intervenire in uscita. Il Catania passa il più delle volte dalla corsia di destra, presidiata da Chiricò: il numero 32 cerca il gol con insistenza, a volte forse anche troppa (il suo tiro a giro al 12’ trova la presa sicura di Krapikas). L’Audace Cerignola quando può dimostra di potersi rendere pericoloso: una discesa al 16’ di Coccia con tiro-cross costringe Bethers all’intervento, mentre D’Andrea al 35’ salta sopra Silvestri ma di testa non trova la porta. Prima di andare al riposo c’è spazio per vedere un pregevole gesto tecnico di Sarao, che si coordina alla perfezione e sfiora il gol in acrobazia. All’intervallo, però, è 0-0.

Calo e gol Malcore. Ma tante occasioni sprecate

È una costante del Catania di questa stagione il calo fisico del secondo tempo. La squadra, nella ripresa, non è reattiva come nella prima frazione. Al 58’ un pallone perso a centrocampo da Sarao innesca la ripartenza veloce dei padroni di casa, cross dalla sinistra verso Malcore che, lasciato colpevolmente libero dalla difesa rossazzurra, castiga Bethers: 1-0 Audace Cerignola. Il Catania, pur senza incantare, crea diverse occasioni per pervenire al pareggio: al 62’ Sarao calcia e sulla respinta del portiere De Luca sfiora il tap-in. Nel finale Zeoli mischia le carte (4-2-3-1 con Chiarella, Deli e De Luca dietro a Dubickas), Rapisarda spara alto all’80’ da ottima posizione (anziché servire Dubickas bene appostato in area), mentre Chiarella due minuti dopo a tu per tu con Krapikas si fa ipnotizzare dal portiere. Il Catania ci prova ma non ci riesce: il momento è questo, la squadra (al momento) è questa. A Lucarelli il difficile compito di risollevarla.

Le pagelle

Bethers 6.5 – Attento al 16’ quando respinge il tiro-cross di Coccia e poi nel finale su D’Andrea e Sosa. Imparabile la traiettoria vincente di Malcore. Ineccepibile nonostante la sconfitta.

Rapisarda 5.5 – L’impegno e l’applicazione ci sono, manca la lucidità: la sensazione è che stia soffrendo più di altri il momento di difficoltà del Catania. Sbaglia scelta all’80’ quando, con due compagni in area, spara alto da posizione defilata.

Silvestri 6 – La sua prestazione non è macchiata da particolari errori. Lotta col fisico e usa la sua esperienza. Prova sufficiente pur senza incantare.

Lorenzini 6 – Valutazione simile a quella del collega di reparto, con un unico dubbio: doveva uscire lui su Malcore in occasione del gol?

Castellini 6 – Il jolly difensivo dei rossazzurri dopo aver giocato da centrale in Coppa stavolta viene proposto da terzino sinistro. In fase difensiva è praticamente perfetto, non si lascia mai saltare: davanti gli manca lo spunto giusto per incidere.

Zammarini 5.5 – In ripresa nel primo tempo rispetto alle precedenti uscite in campionato, lotta su ogni pallone e quando può cerca spazio con gli inserimenti. Cala vistosamente nel secondo tempo. Dal 74’ Zanellato 5.5 – Una gran bella imbucata per Chiarella, ma anche qualche leziosismo di troppo.

Quaini 6 – In ombra nelle ultime gare stavolta tocca tanti palloni e li distribuisce con qualità. In fase di interdizione è attento e usa bene il fisico. Come Zammarini abbassa nettamente l’intensità nel secondo tempo.

Rocca 6 – Sta ritrovando lo smalto delle prime gare di campionato…e si vede. Sua la migliore occasione da gol del primo tempo, quando è bravo ad affacciarsi dalle parti di Krapikas con un’azione personale. Anche lui progressivamente va spegnendosi. Dal 68’ Chiarella 5.5 – Qualche spunto dei suoi si vede, ma spreca nel finale un’ottima occasione per pervenire al pareggio.

Chiricò 5.5 – Croce e delizia dell’attacco del Catania. A volte si incaponisce nel cercare la giocata individuale o la situazione più complicata, ma rimane sempre l’elemento più pericoloso e imprevedibile dei rossazzurri. Calcia in quattro circostanze verso la porta, ma senza fortuna. Dal 74’ Deli 5.5 – Veniva dalla bella prestazione in Coppa, a Cerignola prova a incidere ma non ci riesce.

Sarao 5.5 – È autore al 40’ di un pregevole gesto tecnico: una rovesciata che avrebbe meritato miglior sorte. Anche nel secondo tempo ha modo di calciare verso la porta, ma trova un attento Krapikas. Perde la palla che porta alla ripartenza con gol di Malcore. La sua non è una cattiva prova, ma il gol manca. Dal 74’ Dubickas 5 – Non è un giocatore impattante per il Catania in questo inizio di stagione, deve fare tanto di più.

Bocic 5.5 – L’approccio è positivo, con la sua elettricità dà l’impressione di poter creare pericoli sulla corsia di sinistra. Non si accende del tutto. Dal 57’ De Luca 5.5 – Ha voglia di incidere e si vede. Sfiora di centimetri il gol in due occasioni. Ma il Catania in questo momento non fa gol.

Zeoli 5.5 – Pur senza incantare, il Catania non avrebbe meritato la sconfitta a Cerignola. La squadra è organizzata, crea anche occasioni ma non è cattiva davanti e viene castigata dietro alla prima vera occasione. Il Catania fisicamente è messo male, il calo della ripresa praticamente un must: la preparazione estiva impostata da Tabbiani e dalla società si è rivelata disastrosa. Si paga la poca brillantezza generale. Zeoli ha fatto il suo massimo in questo periodo da traghettatore: prendere in mano questo Catania non è facile per nessuno.

Tabellino

Audace Cerignola-Catania 1-0

Marcatori: 59’ Malcore

Audace Cerignola (4-3-3): Krapikas; Russo (dal 91’ Tentardini), Martinelli, Ligi, Rizzo; Coccia (dall’85’ Bianco), Tascone, Ruggiero; D’Andrea (dall’85’ Sosa), Malcore (dal 91’ Neglia), D’Ausilio. All.: Tisci

Catania (4-3-3): Bethers; Rapisarda, Silvestri, Lorenzini, Castellini; Zammarini (dal 74’ Zanellato), Quaini, Rocca (dal 68’ Chiarella); Chiricò (dal 74’ Deli), Sarao (dal 74’ Dubickas), Bocic (dal 57’ De Luca). All.: Zeoli

Arbitro: Ancora di Roma 1

Ammoniti: Tascone, Silvestri, Bianco