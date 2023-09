Catania-Crotone, dove vederla? Diretta tv e live streaming

Dove vedere Catania-Crotone in diretta? Ecco il canale tv e la piattaforma live streaming per assistere al match d'apertura della Serie C,

Il Catania di mister Tabbiani si prepara a scendere in campo stasera allo stadio “Angelo Massimino” contro il Crotone nella gara che apre ufficialmente la nuova stagione del campionato di Serie C.

I rossazzurri faranno il loro esordio sul prato di un impianto sportivo rinnovato e tirato a lucido dopo i lavori di riqualificazione che sono stati effettuati nel corso dell’estate.

Catania-Crotone, stadio Massimino gremito

Previsto il pubblico delle grandi occasioni all’ex Cibali, con i tifosi etnei desiderosi che cullano il sogno promozione in Serie B nonostante l’agguerrita concorrenza di compagini come Avellino, Benevento, Foggia, Taranto e gli stessi calabresi che promettono di dare battaglia nel corso della stagione.

Catania-Crotone sarà già fin da subito un importante test-match per i rossazzurri contro un avversario di valore e che non intende lasciare punti per strada. Ma dove vedere Catania-Crotone in tv o in streaming?

Catania-Crotone, diretta tv e live streaming

La gara tra etnei e pitagorici è in programma alle ore 19,46 di venerdì 1° settembre 2023 e verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251).

Il match verrà trasmesso anche in live streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. Sarà possibile accedere alle piattaforme effettuando il login attraverso le credenziali e i dati degli abbonamenti.