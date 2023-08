Catania-Crotone, ecco il “Massimino” nuovo di zecca

Fresco di restyling, lo stadio "Angelo Massimino" si presenta con un look inedito in vista dell'esordio stagionale in campionato del Catania

Un vero e proprio gioiellino.

Ecco come può essere descritto il “nuovo” stadio Angelo Massimino, fresco di restyling dopo i lavori effettuati dal Comune etneo sfruttando le risorse provenienti dai finanziamenti del Pnrr.

Il “Cibali” si presenta totalmente rivisitato in vista della sfida di domani, vale a dire il gran debutto del “Friday night” tra Catania e Crotone.

Il colpo d’occhio del nuovo “Massimino”

Dalla tribuna stampa, passando per la tribuna elitè e la novità rappresentata dalla tribuna d’onore, con i seggiolini rossi e azzurri installati anche nelle due curve, l’impianto di piazza Spedini appare ora moderno e all’altezza del club di Ross Pelligra.

Particolare anche il colpo d’occhio fornito dalla nuova colorazione “celeste” della pista d’atletica, mentre il nuovo manto erboso appare già in discrete condizioni.

Il nuovo tabellone luminoso, invece, verrà montato subito dopo la prima giornata di campionato.

Ecco il colpo d’occhio del nuovo “Massimino”.