L'esordio in serie C finisce con una sconfitta, ma il Catania dona molte emozioni ai suoi tifosi allo stadio Massimino.

L’esordio del Catania in serie C si apre, purtroppo, con una sconfitta contro il Crotone: ecco le foto dallo Stadio Massimino per rivivere le emozioni della partita.

La cronaca e le pagelle del match su QdS.it.